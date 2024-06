F1 | Red Bull, l’indiscrezione della Bild: “Perez pronto a rinnovare con un’opzione per il 2026”

F1 Red Bull Perez – Nonostante il pesante passo falso di Monte Carlo, Sergio Perez sarebbe sempre più vicino a firmare un nuovo contratto con la Red Bull per la stagione 2025 di Formula 1. Secondo quanto riportato dalla Bild nelle ultime ore, dopo le frizioni degli ultimi giorni – provocate dalle divergenze tra il messicano e la squadra sul fronte durata – le parti avrebbero trovato un punto d’incontro sulla faccenda, aspetto che potrebbe accelerare la chiusura già nei prossimi giorni, addirittura prima delle libere in Canada.

Perez, dalle info provenienti dalla Germania, sarebbe pronto a siglare un accordo per tutta la stagione 2025, ma con la possibilità di estendere il contratto per il 2026. Un’opzione vera e propria, da capire a favore di chi, che terrebbe in corsa il messicano anche per la stagione che segnerà una nuova ripartenza tecnica e sportiva per il Circus, grazie ai nuovi Regolamenti che riguarderanno aerodinamica, meccanica e power unit. Nulla di fatto quindi per Carlos Sainz che dovrà guardare a Williams e Audi/Sauber, ovvero due progetti che con ogni probabilità non gli consentiranno di giocarsi le posizioni di vertice della classifica nei prossimi 12 mesi. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.