Formula 1 | Ferrari, trovata la strada per sviluppare la SF-23 [VIDEO]

Formula 1 GP Canada Ferrari – Intervenuto a Paddock Live, Carlo Vanzini e Roberto Chinchero hanno analizzato i passi in avanti compiuti dalla Ferrari nell’ultimo Gran Premio del Canada, ottava prova del mondiale 2023 di Formula 1, evidenziando come i tecnici stiano cominciano a raccogliere i frutti sperati dalle novità introdotte due settimane fa a Barcellona.

Sfruttando anche le caratteristiche favorevoli della pista, Carlos Sainz e Charles Leclerc sono riusciti a mostrare un ottimo passo gara a Montreal, ottenendo in rimonta un risultato estremamente importante, soprattutto in termini di morale. Un passo in avanti che la Rossa dovrà confermare anche tra due settimane a Spielberg, teatro del prossimo Gran Premio d’Austria.





