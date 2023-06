Formula 1 | Verstappen vince ancora: il commento di Vanzini dopo Montreal [VIDEO]

Formula 1 GP Canada Verstappen – Intervenuto a Paddock Live al termine dell’ultimo Gran Premio del Canada, ottavo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Carlo Vanzini ha analizzato la splendida vittoria conquistata da Max Verstappen a Montreal, evidenziando lo stato di forma che sta mostrando l’olandese in questa parte centrale di campionato.

Nonostante i passi in avanti compiuti da rivali, il campione del mondo in carica – grazie anche ad una RB19 pressoché perfetta – è riuscito a garantirsi non solo il sesto primato della stagione, ma anche il 41° della carriera, raggiungendo quindi un’icona di questo sport come Ayrton Senna.

Un percorso netto che quasi certamente, considerando il vantaggio accumulato in classifica, si concluderà con la conquista del terzo titolo mondiale della carriera dopo quelli messi in cassaforte nel 2021 e nel 2022. Prossimo appuntamento tra due settimane a Spielberg per il prossimo Gran Premio d’Austria, nona prova di questo campionato.