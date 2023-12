F1 | McLaren beffa Mercedes: ufficiale lo sponsor Monster per il 2024

F1 McLaren Monster – In una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, McLaren ha confermato l’ingresso di Monster tra gli sponsor per la stagione 2024, mandando in porto un colpo di primo livello, considerando il noto marchio di bibite energetiche, fino allo scorso anno, offrirà il proprio contributo alla Mercedes. Grazie alla crescita mostrata sul finale dello scorso campionato, la compagine inglese è riuscita a guadagnare terreno anche sul piano dell’appeal, garantendosi un posto di assoluto rispetto, al pari livello di Mercedes, appunto, Red Bull e Ferrari. Una condizione che potrebbe garantire alla compagine inglese “liquidi” per lo sviluppo della monoposto che scenderà in pista a partire dai test invernali.

Queste le parole del CEO della McLaren, Zak Brown: “Siamo lieti di unire le forze con l’iconico marchio Monster Energy a partire dalla prossima stagione. Monster si concentra sulla celebrazione degli atleti attraverso idee audaci e la creazione di contenuti fantastici, quindi non vediamo l’ora di esplorare idee e trovare nuovi modi per coinvolgere e intrattenere i nostri fan”.

Entusiasmo anche per Rodney Sacks, Presidente e Co-CEO di Monster Energy: “Monster Energy è orgogliosa di iniziare questo nuovo capitolo del suo viaggio in F1 con McLaren Racing – ha commentato – Monster si concentra sul miglioramento delle esperienze dei fan e sulla collaborazione con un team di livello mondiale e con i suoi piloti d’élite per condividere la nostra passione con il pubblico globale della F1. Stiamo pianificando alcuni programmi davvero entusiasmanti con Lando e Oscar e siamo entusiasti di correre insieme dal 2024″.