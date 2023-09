F1 | Red Bull, Perez sorpreso dal divario con Ferrari

Sergio Perez non è nuovo alle difficoltà, sopratutto in questa stagione, dove il divario col compagno di squadra si è rivelato, spesso, incolmabile. A Singapore, però, a soffrire è la RB19: la vettura sembra essere ancora troppo alta, troppo sensibile al posteriore per esprimere il massimo. Per una volta, non è Sergio quello sotto accusa, anzi: il messicano sembra essere più in palla di Verstappen, smarrito tra le strade di Singapore. La sorpresa più grande del venerdì? Non le Ferrari, quanto il distacco dalle rosse, mai stato così ampio.

“Penso che ci sono alcune cose interessanti che dovremo capire, abbiamo tutta la notte a disposizione. Abbiamo sofferto molto col posteriore, specialmente nelle prove libere 2. Ci sono tante cose da esaminare e speriamo di trovare il miglior assetto utile per la gara, anche se le qualifiche sono molto importanti – ha spiegato Checo – ci aspettavamo che la Ferrari fosse molto forte qui, ma siamo molto lontani: speriamo di riuscire ad avvicinarci domani, ma mi aspetto una sfida piuttosto difficile. Dobbiamo assolutamente migliorare il bilanciamento, siamo troppo lontani”.