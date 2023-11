F1 | Sainz non si illude: Mercedes più forte della Ferrari sul passo gara

Ferrari e Mercedes si stanno contenendo la piazza d’onore nel mondiale costruttori alle spalle dell’imprendibile Red Bull. I punti di vantaggio della squadra di Brackley nei confronti di quella italiana sono soltanto 22, ma la W14 ha come punto di forza rispetto alla SF-23 quello del passo gara, decisamente superiore in quasi tutta la linea. La Rossa deve stare al passo e approfittare di ogni piccolo errore degli avversari per avvicinarsi e poi tentare in extremis il sorpasso. A partire dal Brasile si dovrà evitare ogni sbavatura, specialmente in un weekend Sprint e che assegna più punti del solito.

“Credo che la Mercedes sia un po’ avvantaggiata – ha detto Sainz. In questo momento ha 22 punti in più, non sono pochi, e poi loro vanno più forti di noi la domenica, ossia nella giornata davvero importante in Formula 1, mentre noi siamo più deboli, quindi per questo credo siano favoriti. Noi però riusciamo a mettere loro pressione, non possono permettersi di commettere errori perché siamo lì pronti ad approfittare di ogni minima sbavatura. E’ una lotta divertente, lo ha detto anche Lewis. Siamo sempre molto vicini, e normalmente loro ci inseguono e poi riescono a passare, quindi speriamo di invertire la situazione in questi ultimi weekend”.

“Siamo più deboli nel passo gara, è stato così tutto l’anno. Tendiamo a fare meglio in qualifica, ma poi siamo inconsistenti la domenica. Ci sono stati alcuni periodi dell’anno nei quali siamo stati anche molto bravi durante la corsa, in altri abbiamo perso tanto a seconda della mescola che utilizzavamo, delle condizioni della pista e del modo in cui lavoriamo gli pneumatici. Siamo meno costanti, ed è lì che stiamo mettendo tutti i nostri sforzi in queste ultime settimane così da migliorare l’anno prossimo, e vedere se riusciamo a invertire questo deficit che abbiamo al momento”.