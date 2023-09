Formula 1 | Dominio Red Bull, Wolff ritiene improbabile una sconfitta entro fine stagione

Formula 1 Red Bull Wolff – L’ampio dominio messo in mostra in questa prima parte di campionato, soprattutto con la RB19 di Max Verstappen, potrebbe aiutare la Red Bull a conquistare tutte e otto le restanti prove di questa stagione. Secondo Toto Wolff, la scuderia anglo-austriaca è riuscita a garantirsi una vettura estremamente competitiva in ogni condizione di gara e di utilizzo, aspetto che sta aiutando l’olandese a vincere su ogni tipologia di tracciato, sia da basso che da alto carico aerodinamico. Un’equilibrio ben delineato che, sfortune o guai meccanici permettendo, rischia DI confermarsi in ogni gara in programma da qui fino a dicembre.

“Penso in Red Bull debbano rovinarsi da soli per non vincere tutte le gare di questo campionato”, ha affermato il responsabile della Mercedes. “Tra l’altro sarebbe un record bellissimo, visto che rappresenterebbe la perfezione di una stagione intera. Noi nel 2016 purtroppo non ci siamo riusciti per due episodi, ovvero l’incidente tra i nostri piloti a Barcellona e l’esplosione del motore di Lewis Hamilton in Malesia. Ad ogni modo, vincere così tante gare di fila dimostra che un grande pilota sta estraendo il massimo della performance da una grande vettura”.