F1 | Liuzzi non ha dubbi: la sfida Leclerc-Hamilton spingerà la Ferrari verso la Red Bull

F1 Leclerc Hamilton – L’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello spingerà la Ferrari verso le prestazioni della Red Bull, parola di Vitantonio Liuzzi.

Intervenuto a “Tutto Sport” su CusanoNews7, l’italiano ha analizzato la mossa di mercato fortemente voluta dal Presidente della Rossa, John Elkann, precisando come l’approdo dell’inglese a Maranello abbia regalato una nuova linfa non solo alla squadra, ma anche ai tifosi, vogliosi di scoprire come il sette volte iridato approccerà a questa nuova e grande esperienza in Formula 1.

Secondo lui, Hamilton farà di tutto per regalarsi l’ottavo titoli mondiale della carriera, sfuggitogli nella notte di Abu Dhabi del 2021, e la sfida ravvicinata con Charles Leclerc non farà altro che spingere la Ferrari verso il target attualmente imposto dalla Red Bull e dal tre volte iridato Max Verstappen.

Liuzzi e la propria idea sulla sfida Hamilton-Leclerc

“Lewis è ancora oggi un animale da gara, un pilota che non lascia nulla al caso e che in pista spinge fino all’ultima curva. Per la Ferrari si tratta di una scelta importante e sono certo che lui non mollerà finché non raggiungerà il tanto ambito ottavo titolo mondiale. Per la Rossa è una scelta azzeccata non solo sul piano economico, ma anche su quello dell’esperienza, visto che porterà in dote un bagaglio di conoscenze non indifferente. Non c’è dubbio che dalle parti di Maranello c’è la seria intenzione di tornare a vincere dopo gli ultimi anni. La sfida con Charles Leclerc ritengo che farà solo bene alla squadra. Entrambi si spingeranno e aiuteranno il team a ricucire il gap che esiste attualmente con la Red Bull. Inoltre è sempre più bello vedere due piloti che combattono per il titolo per delle normali posizioni sullo schieramento”.