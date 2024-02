F1 | Danner: “Hamilton ha avuto coraggio nell’accettare la Ferrari”

Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025. La notizia, che ha trovato l’ufficialità nella serata di giovedì 1 febbraio, ha travolto il mondo della Formula 1 che oramai da qualche settimana non fa che parlare d’altro rispetto a quello che può essere definito il colpo del secolo. Discutendo del futuro passaggio di Hamilton alla corte del Cavallino, dove dalla prossima stagione prenderà il posto di Carlos Sainz, ne ha discusso anche l’ex pilota Christian Danner.

Per Danner quella presa dal sette volte campione del mondo è stata una scelta coraggiosa, che porterà Lewis a cimentarsi in un ambiente nuovo e rischioso – come quello Ferrari appunto, che in passato ha anche “bruciato” vari piloti di prima fascia – dicendo addio a quella famiglia sportiva (la Mercedes) che ne ha scandito la carriera a suon di vittorie e di titoli.

“Se mi sorpreso che Hamilton lasci Mercedes? Si completamente – ha ammesso Danner a Express.de – Lewis è molto coraggioso, basti vedere cosa è successo a Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen alla Ferrari. Ha funzionato bene solo per Kimi nel 2007, con molta fortuna, ma non durante il tempo di Vettel. La storia ci ha insegnato che questo può persino scalfire lo smalto di Lewis”.

Danner poi, parlando del futuro compagno di squadra di Hamilton in Ferrari ovvero Charles Leclerc, ha detto: “Sa tutto ed è il punto di riferimento. Ma anche Carlos Sainz è stato in grado di impensierirlo, quindi deve affrontarlo come pilota. Penso che la prossima stagione sarà più emozionante perché nessuno prenderà in considerazione altro ora. George Russell non lascerà più spazio ad Hamilton in Mercedes. E l’ho già imparato da Niki Lauda: a Lewis piace essere coccolato, se così posso dire. So che doveva essere elogiato anche da Toto Wolff. Anche nel duello psicologico con Nico Rosberg. Era troppo sensibile nel 2016 e ha perso il titolo”.