F1 | Danner: “Sainz sta intensificando i colloqui con Mercedes”

Christian Danner ha riferito un interessante rumors di mercato. Per l’ex pilota tedesco di Formula 1, Carlos Sainz avrebbe riallacciato in maniera importante i rapporti con Mercedes per ottenere il volante che lascerà libero Lewis Hamilton a partire dalla prossima stagione. E dunque potrebbe, il condizionale è più che mai d’obbligo in questi casi, esserci un vero e proprio scambio di sedili tra i due attuali piloti di Mercedes e Ferrari. Ma al momento si tratta solamente di chiacchiere, in attesa che lo stesso Sainz faccia chiarezza sul proprio futuro.

Ad oggi infatti non si hanno certezze sulla prossima destinazione di Sainz, l’unica degna di nota potrebbe essere proprio Mercedes che però come dichiarato a più riprese negli ultimi tempi da Toto Wolff non ha ancora sciolto le riserve sul futuro compagno di squadra da affiancare a George Russell.

“Parcheggerei Antonelli per un anno – ha dichiarato Danner a Motorsport-magazin.com – Toto deve fare le sue scelte, per me la migliore sarebbe Sainz: non c’è bisogno di discuterne”.

Danner, continuando con il proprio ragionamento, ha detto: “Carlos sa che tutte le opzioni a sua disposizione, ad eccezione di quella Mercedes ora ritornata in auge, lo mettono in una macchina dove può lottare a livello della Toro Rosso e certamente non è quello a cui ambisce”.

Il tedesco, completando l’analisi su Sainz, ha aggiunto: “Questo è il motivo per cui in questo momento sta decisamente intensificando i colloqui con la Mercedes. A questo si lega l’entusiasmo che la Mercedes è tornata a giocarsela nuovamente per la vittoria”.