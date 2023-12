F1 Ferrari Danner – Uno degli argomenti più caldi della pausa invernale è certamente la Ferrari. La Rossa, dopo gli alti e bassi dell’ultima annata, è chiamata ad un super lavoro per recuperare parte del gap accusato nel confronto della Red Bull, squadra che con ogni probabilità giocherà il ruolo di favorita anche nel 2024, grazie all’ottima base tecnica garantita dalla dominante RB19. Un progetto ambizioso, sognato da tutti gli appassionati del Cavallino, ma che non trova supporto nelle parole di Christian Danner, opinionista ed ex pilota di Zakspeed, Osella, Arrows e Rial.

Secondo il tedesco, l’obiettivo rimonta per la compagine italiana sarà più duro del previsto, visto che all’interno nella struttura tecnica e organizzativa del team non c’è ancora la stabilità necessaria per sognare un aggancio al vertice. Un processo a cui Fred Vasseur sta lavorando da tempo, ma i cui frutti si potranno raccogliere solo nel prossimo futuro e solo se si continuerà a seguire la strada tracciata all’inizio dello scorso anno.

Le parole di Danner a sport.de

“La Ferrari è ancora una volta il caso di fine stagione. Ci sono molto punti interrogativi legati alle loro prestazioni, le quali si sono rivelate incostanti. E’ una squadra lontana dalla stabilità che serve per vincere e questo, ovviamente, si ripercuote sulla vettura e sui risultati. Frederic Vasseur è chiamato ad un lavoro enorme e non so come intende risolvere la questione, anche in termini di personale. Dal punto di vista organizzativo credo possa farcela, da quello tecnico non lo so”.

Ferrari seconda nel Costruttori alle spalle della Mercedes

Nell’ultimo mondiale Costruttori, ricordiamo, la Ferrari ha chiuso al secondo posto, ad una manciata di punti dalla Mercedes. Un risultato certamente amaro, ma che la squadra ha raggiunto grazie ad una buona crescita mostrata dall’estate in poi. Qualcosa che la compagine italiana cercherà di confermare anche nel proseguo della prossima stagione, la quale dovrà offrire dei riscontri tecnici e di performance profondamente diversi.