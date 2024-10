Formula 1 | Bottas non esclude il ritorno in Mercedes

Valtteri Bottas non esclude il ritorno nella scuderia che gli ha regalato vittorie e podi, la Mercedes.

Con diciannove gara disputate il finlandese si trova attualmente al ventitreesimo posto della classifica piloti, su venti vetture a disposizione: una situazione che descrive perfettamente lo stato attuale della Sauber, prossima Audi, che al momento ha confermato solo un pilota per il prossimo anno, Nico Hulkenberg.

Per quanto sia Bottas, sia Zhou Guanyu stiano cercando di guadagnarsi il rinnovo, è anche vero che la vettura non permette loro grandi cose, e la scuderia è ancora a secco di punti dall’inizio della stagione. Le cose per l’anno prossimo si fanno complicate per Mattia Binotto, che continua a rimandare la sua decisione: sono tanti i piloti che sono stati associati alla futura Audi, ma non c’è ancora alcuna certezza sul fortunato.

Bottas: “La priorità è continuare a correre in Formula 1”

“La mia priorità è restare in griglia come pilota ufficiale, è questo che voglio – ha chiarito Bottas – ed è di questo che sto discutendo con Mattia Binotto. Al momento, però, non c’è ancora nulla di ufficiale, e siamo ad ottobre: sto considerando le alternative, compreso tornare nella famiglia Mercedes. E’ una opzione concreta e non voglio escluderla”.

Crescono le quotazioni per Colapinto

Tanti i nomi di piloti giovani, magari anche alla prima esperienza, tra cui Mick Schumacher, Franco Colapinto e Gabriel Bortoleto, così come anche lo stesso Bottas o Kevin Magnussen, che terminerà la sua avventura con Haas.

Il giovane pilota della Williams sta facendo strage di cuori tra i tifosi e ha ampiamente dimostrato in pista, mettendosi anche davanti al compagno di squadra Alex Albon. Con le sue performance – l’argentino ha già conquistato cinque punti dal suo debutto – Franco ha dimostrato di meritarsi un sedile per il prossimo anno e crescono le sue possibilità per un sedile, non solo in Audi.

“Assicurarsi un sedile per il prossimo anno sarà difficile, ma dovete chiedere a James Voweles, è lui che sta contrattando” ha dichiarato, sorridendo, Colapinto al podcast Fast and The Curious.