F1 | McLaren a caccia di Ferrari nel prosieguo di questa stagione 2024

F1 McLaren Ferrari – In virtù di quanto mostrato già lo scorso anno, McLaren vuole garantirsi una buona base di sviluppo per il proseguo di questo mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo l’ottimo avvio di stagione mostrato con Lando Norris ed Oscar Piastri, stabilmente in lotta per le posizioni di vertice dello schieramento, Andrea Stella non ha nascosto le proprie aspettative per i prossimi mesi, precisando come la squadra stia facendo il massimo per garantirsi una vettura di giocarsela alla pari con la Ferrari.

Un obiettivo possibile, visto il grande equilibrio che si è registrato alle spalle della Red Bull in questi mesi, ma che potrà concretizzarsi solo con un lavoro continuo e soprattutto efficace.

Stella rilancia la sfida della McLaren alla Ferrari

“Sarà battaglia con gli sviluppi e stiamo lavorando duramente per gareggiare alla pari della Ferrari. Non sono lontani, anzi, direi quasi che sono a pochi decimi da noi e con loro il podio. Vogliamo garantirci una buona base di aggiornamenti già a partire dall’appuntamento mondiale di Miami. Puntiamo ad andare all’attacco”.