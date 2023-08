Formula 1 | Alpine, Ocon e Gasly impazienti per Monza

Formula 1 GP Italia Alpine – Voglia di conferma e di riscatto per la Alpine a Monza, teatro del prossimo Gran Premio d’Italia di Formula 1. Dopo lo splendido podio ottenuto a Zandvoort, pochi giorni fa, Pierre Gasly spera di riscattarsi davanti il pubblico monzese, uno dei più unici e iconici all’interno del panorama mondiale. Sensazioni diverse invece per Esteban Ocon, dato che il transalpino intende riscattare il piazzamento deludente ottenuto in Olanda, dovuto ad una strategia del muretto che a conti fatti si è rivelata non vincente.

“Monza è il tempo della velocità, un circuito storico ed iconico, uno dei più antichi presenti in calendario”, ha affermato il francese della Alpine. “È completamente diverso da Zandvoort, essendoci solamente undici curve, sette delle quali sono le tre chicane che spezzano il circuito, molto veloce. Ci sono alcune curve leggendarie, come la Curva Grande, l’Ascari e la Parabolica, e percorrerle è esaltante. Personalmente apprezzo molto questo tracciato e in generale guidare in Italia, avendoci trascorso molto tempo nelle categorie inferiori. I Tifosi rendono questa gara estremamente speciale e si percepisce la loro passione. L’intero team è entusiasta di iniziare il weekend e lavoreremo duramente per ottenere altri buoni risultati”.

Qui invece le impressioni di Gasly: “Gran parte della mia vita l’ho trascorsa in Italia e tutt’ora vivo a Milano, e quindi è un posto speciale per me. Il GP d’Italia per me è una sorta di gara di casa, dato che posso restare a casa nel fine settimana ed è molto bello. Monza è stata teatro della mia prima vittoria in Formula 1 nel 2020 e ho un bel ricordo di quel giorno speciale. L’obiettivo è quello di ripetere – un giorno- lo stesso risultato, ma al momento dobbiamo restare realisti e concentrarci su ciò che è possibile fare in questo fine settimana. Abbiamo fiducia e slancio e lavoreremo duramente, con l’obiettivo di un solido venerdì e un forte weekend”.