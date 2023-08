Formula 1 | Alfa Romeo, Bottas e Zhou carichi per l’appuntamento di casa a Monza

Formula 1 GP Italia Alfa Romeo – Alfa Romeo a caccia di riscatto nel prossimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo il passaggio a vuoto di Zandvoort, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou intendono tornare a gareggiare per la zona punti davanti al pubblico di casa a Monza, così da muovere una classifica fin qui deficitaria e con un “bottino” di punti al di sotto delle aspettative.

“Zandvoort non è stato il nostro fine settimana, ma l’abbiamo già messo alle spalle e stiamo pensando a come compiere un passo in avanti nel prossimo week-end di Monza”, ha affermato il finlandese. “Il Gran Premio d’Italia a Monza sarà importante dato che parliamo della nostra gara di casa. Ci saranno diverse persone dalla fabbrica e tutto ciò, chiaramente, ci darà una spinta in più. Cercheremo di rendere il week-end assolutamente speciale. Mi è sempre piaciuto correre qui e non vedo l’ora di scendere in pista venerdì. I tifosi offriranno uno spettacolo unico e la pista si adatterà meglio alla nostra vettura. Potremmo essere competitivi”.

Qui invece le impressioni di Zhou: “Questo week-end di concluderà la stagione europea di questo campionato e andremo in Italia per concludere questo double-header che ha compreso anche l’Olanda. Ho lasciato Zandvoort con dei conti in sospeso, dato che la nostra gara lì è stata bella fino all’incidente. Tuttavia abbiamo una nuova opportunità questo fine settimana e voglio dare spettacolo davanti il nostro pubblico di casa. Il Gran Premio d’Italia a Monza e senza ombra di dubbio una corsa unica. Passeggiare in autodromo significa respirare la storia di questo sport. E poi il pubblico è unico. Questo fine settimana punteremo a dare il massimo per fare un passo avanti e tornare al posto a cui apparteniamo”.