Formula 1 | AlphaTauri, Tsunoda sfiora la Q3 nelle qualifiche del GP Qatar

Formula 1 qualifiche GP Qatar AlphaTauri – Brillante prestazione per Yuki Tsunoda nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il giapponese, in netta crescita dopo una parte centrale di campionato ricca di alti e bassi, ha sfiorato la Q3 nel venerdì di Losail, ottenendo un 11° piazza che fa ben sperare la squadra per il proseguo del fine settimana. Diversa invece la giornata di Liam Lawson, in difficoltà fin dalle libere e mai in grado di battagliare realmente per il passaggio in Q2. Il neozalendese, proprio in tal senso, scatterà domenica dalla 18° posizione.

“Sono soddisfatto della mia performance”, ha affermato il pilota giapponese. “Su una pista con curve così veloci è facile ritrovarsi a superare i limiti della pista, ma finora non l’ho fatto e ne sono contento. Sarebbe stato bello entrare in Q3, dunque è facile intuire che non è esattamente la qualifica che volevamo, ma è comunque vicina alla zona punti e quindi va bene così. Abbiamo delle aree in cui possiamo migliorare, ma gli aggiornamenti della vettura stanno funzionando e siamo ottimisti. C’è margine di miglioramento e domani torneremo in pista per un’altra qualifica, quella della Sprint: non vedo l’ora, sarà un’altra occasione di fare bene. Oggi le condizioni erano complicate, perché nelle prove libere il vento era davvero forte, ma si è placato per le qualifiche e la temperatura è scesa, così è stato leggermente più semplice guidare. A causa del vento, la vettura si comporta diversamente in alcune curve da un giro all’altro, ma questa è una delle caratteristiche di questa pista e la rende interessante e divertente da guidare”.

Qui invece le impressioni del neozelandese: “Oggi è stato difficile. Dal momento in cui siamo scesi in pista per le prove libere, ho avuto problemi con la macchina e so che tutti avevano problemi con la pista. Penso che abbiamo ridotto i problemi che avevamo riscontrato durante le prove, ma non del tutto, così abbiamo ancora delle cose da analizzare. La pista era piuttosto polverosa nelle prove libere, ma per le qualifiche si è ripulita ed è andata molto meglio. Gli ultimi giri sono stati buoni, ma ho avuto problemi con la guidabilità della vettura. Ci sono delle curve che dobbiamo analizzare dove possiamo trovare del tempo, perché non avevo la piena fiducia per spingere davvero e portare la macchina al limite. Ma con il format diverso di questo weekend, avremo sicuramente delle opportunità”.