Formula 1 | AlphaTauri, Tsunoda ottimista in vista di Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas AlphaTauri – Yuki Tsunoda vuole confermare le buone performance delle ultime gare anche nel prossimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il giapponese della Scuderia faentina, veloce in Messico e in top dieci ad Interlagos, è riuscito a compiere un’importante step in avanti in termini di performance, grazie anche alle novità tecniche introdotte dalla squadra ad Austin, aspetto che ovviamente lo fa ben sperare in vista del rush conclusivo di questo campionato.

“La squadra sta vivendo un momento di grande slancio e abbiamo fatto punti nelle ultime gare”, ha rivelato il giapponese. “È davvero positivo vedere come abbiamo ridotto il distacco dalla Williams. Gran parte del merito è dovuto agli aggiornamenti che abbiamo portato ad Austin che ci hanno dato più fiducia e un miglior passo. Onestamente, non mi aspettavo questo livello di performance, come quelle viste in Brasile, e ora dobbiamo mantenere questa positività nelle prossime due gare, per lottare con tenacia e fare abbastanza punti per sperare di arrivare in P7 nel Campionato Costruttori a fine stagione”.

“Ho provato Vegas al simulatore ed è un tracciato molto veloce, con rettilinei lunghissimi, ma la maggior parte delle curve sono lente e serviranno grandi frenate”, ha proseguito. “In passato, abbiamo avuto la tendenza a faticare su circuiti simili, ma la nota positiva è che questo ha caratteristiche simili a Baku, dove solitamente abbiamo ottenuto buoni risultati. Sono ottimista, ma guardando al campionato, mi aspetto che anche la Williams sia competitiva su questo tipo di pista. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a lottare e di stargli davanti”.

“Il tema principale di questa gara è che potrebbe fare molto freddo quando le auto scenderanno in pista la sera. Naturalmente, i nostri ingegneri hanno studiato questo aspetto e comunque le temperature saranno le stesse per tutti! Comunque, questo avrà sicuramente delle conseguenze sul warm up e sul comportamento degli pneumatici. Anche se ho fatto molti giri al simulatore e il team ha condotto molte simulazioni basate sui dati del tracciato di cui siamo in possesso, possiamo fare solo delle ipotesi su quanta aderenza troveremo. È tutto un’incognita. Ma credo che siamo ben preparati, con tanti dati e lavoro di correlazione; quindi, speriamo di avere una buona idea per le PL1”.

“Se l’asfalto sarà sufficientemente abrasivo, avremo un aiuto in più per scaldare le gomme e potremo usare un assetto con bassa deportanza ideale per affrontare i lunghi rettilinei. Ma se sarà troppo liscio, avremo bisogno di un maggior carico aerodinamico. Dovremo aspettare le PL1. Spero solo di non sentire freddo in macchina! Altro fattore chiave sono tutte quelle luci in movimento sulla Strip. In altre gare notturne non c’è molta illuminazione fuori dalla pista, sarà un aspetto da verificare. Ma credo che l’illuminazione vera e propria della pista dovrebbe essere sufficiente ad annullare qualsiasi altra luce; dunque, non mi aspetto che possa diventare una distrazione”, ha concluso.