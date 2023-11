Formula 1 | Ricciardo in Nevada per riscattare il week-end opaco di Interlagos

Formula 1 GP Las Vegas Ricciardo – Daniel Ricciardo a caccia di punti importanti nel prossimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. L’australiano della Scuderia AlphaTauri, dopo il passaggio a vuoto di Interlagos, vuole tornare ai livelli di competitività espressi a Città del Messico, dove è riuscito a giocarsi stabilmente le posizioni all’interno della top dieci. Per farlo, però dovrà vincere la concorrenza delle scuderie rivale e le tante incognite legate all’appuntamento mondiale sulla Strip di Las Vegas.

“La gara in Brasile è stata frustrante, con un giro in meno, ma purtroppo è così che sono scritte le regole e abbiamo perso un’occasione per segnare qualche punto in più. L’aspetto incoraggiante del weekend è stata la velocità”, ha affermato l’australiano. “Ho avuto la sensazione di avere un buon passo e di sentirmi a mio agio in macchina; questo è sempre importante. In realtà, credo avessimo qualcosa in più da mostrare a pista libera”.

“Questi ultimi giorni sono stati molto impegnativi: siamo tornati in Regno Unito domenica sera e ho trascorso una giornata al simulatore, prima di volare verso la California, mercoledì scorso. Ho casa lì, quindi ho potuto organizzare in autonomia l’allenamento, unendo il relax alla preparazione per Las Vegas. Sono già stato lì molte volte, in realtà. È un posto divertente. Ci sono sempre stato solo per svago, in vacanze estive con i miei amici australiani. Non ci sono mai stato per lavoro, dunque sarà interessante tornarci con una mentalità diversa. Sarà divertente. È una città decisamente surreale, soprattutto di notte con tutte quelle luci. Credo che ci sembrerà di correre sul set di un film, sarà bello”, ha proseguito il portacolori dell’AlphaTauri.

“Da quello che ho imparato al simulatore, è una pista davvero impegnativa perché ci sono molti lunghi rettilinei a cui seguono queste brevi curve a 90 gradi. Il layout è decisamente interessante e spero ci siano delle belle battaglie. Credo che i lunghi rettilinei offrano certamente delle opportunità di sorpasso e, poiché in alcuni punti la carreggiata è stretta e tortuosa, avremo delle sfide uniche. Sappiamo che farà freddo. Penso che per far funzionare le gomme dovremo giocare col carico aerodinamico, che sarà la chiave per ottenere un buon giro. Potrebbe essere come il primo anno a Baku, quando c’era poca aderenza, ed è stato interessante quella volta perché bisognava spingere tanto nel giro out per far funzionare le gomme”.

“Ci saranno tante altre attività fuori dalla pista, quindi rimarrò in zona ed eviterò alcune distrazioni. Occorre trovare un equilibrio tra il tentativo di fare promozione al weekend, correre e godersi anche alcune attività extra. Ma la cosa principale è che sono lì per correre e questa rimane la mia priorità. Soprattutto ora che abbiamo colmato il gap dalla Williams, ottenere punti è fondamentale. Direi che l’approccio per questo weekend è semplice: riposo quando posso riposare e poi, quando dovrò mettermi al lavoro, mi concentrerò esclusivamente su quello. Se ci sarà del tempo libero, cercherò di non tenere la mente troppo occupata”, ha concluso.

