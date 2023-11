F1 | Alfa Romeo, Bottas e Zhou attesi all’ultima fatica della stagione

F1 GP Abu Dhabi Alfa Romeo – Tramite le colonne del sito ufficiale della squadra, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou hanno raccontato gli obiettivi personali e di squadra per il prossimo Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo il passo falso di Las Vegas, dettato da alcuni incidenti di percorso – come ad esempio lo sfortunato impatto di Bottas con Fernando Alonso al via del GP – la compagine del Biscione è pronta per gareggiare per un piazzamento in zona punti, il quale terrebbe viva la possibilità di superare la Scuderia AlphaTauri all’ottavo posto nel mondiale Costruttori.

“È stata una stagione intensa e impegnativa e anche se non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati a gennaio, credo che possiamo dire di aver lavorato duramente per capire meglio il nostro pacchetto e, con esso, molte lezioni che ci saranno utili nel 2024″, ha affermato il finlandese. “È stato davvero un peccato vedere la mia gara finita praticamente dopo la prima curva sabato scorso, perché eravamo sembrati forti per tutto il weekend ed ero sicuro che avremmo potuto portare a casa dei punti. Tuttavia, nessuno dei nostri concorrenti ha ottenuto punti a Las Vegas e la classifica è rimasta invariata: questo fine settimana abbiamo un’altra possibilità di fare bene e migliorare la nostra posizione, e siamo motivati a fare del nostro meglio per riuscirci”.

Qui invece le impressioni di Zhou: “La mia seconda stagione di Formula volge al termine e posso dire di essere orgoglioso dei progressi e della crescita che ho fatto come pilota quest’anno. Purtroppo, in questa stagione le cose non sono andate come previsto, ma abbiamo ancora una gara per cercare di migliorare la nostra posizione in classifica, fare bene e portare un buon trend verso la pausa invernale. Ripensando a Las Vegas, ho avuto una gara molto movimentata, con molte battaglie, anche se non sono riuscito a migliorare la mia posizione rispetto alla partenza. Anche i nostri diretti avversari non sono entrati nella top ten, il che significa che la battaglia è ancora aperta: tutta la squadra è pronta e determinata a fare del proprio meglio per cercare di migliorare la nostra posizione in classifica. Sarebbe un bel modo di concludere la nostra stagione, per il team di Hinwil che ha lavorato così duramente durante tutto l’anno e per i nostri fan, per il loro incessante sostegno”.