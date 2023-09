F1 | Massa, stoccata ad Alonso sul caso “crash-gate” a Singapore

F1 Massa Alonso crash-gate – Prosegue la crociata di Felipe Massa sull’esito del mondiale 2008 di Formula 1. Intervistato da “La Stampa”, il brasiliano – stavolta – ha puntato il dito contro Fernando Alonso, vincitore del GP di Singapore finito nell’occhio del ciclone, ribadendo come fosse impossibile per lui non sapere dell’incidente “falso” che stavano progettando Flavio Briatore e Nelson Piquet Jr. Parole forti, decise, che confermano come il brasiliano non voglia minimamente indietreggiare sulla propria battaglia contro F1 e FIA.

L’incidente di Piquet Jr, ricordiamo – avvenuto durante la 15° tornata della gara di Marina Bay – ha favorito lo spagnolo sul piano strategico, portandolo di fatto al comando della gara (l’iberico aveva effettuato la sosta poco prima). Massa, invece, proprio a causa di un errore avvenuto durante il pit in regime di safety car, ha perso non solo la leadership della corsa, ma anche punti importanti che ad Interlagos si sono rivelati fondamentali nell’assegnazione del titolo mondiale a Lewis Hamilton.

“Nel mese di marzo abbiamo letto l’intervista ad Ecclestone dove ammetteva non solo l’irregolarità a Singapore, ma anche come quell’episodio avesse cambiato l’esito del campionato”, ha affermato il brasiliano. “Da quel momento in poi una squadra di avvocati sta studiando e gli stessi ritengono che ci sia una causa per cui lottare. Abbiamo scritto recentemente a F1 e Fia, poi decideremo se andare in tribunale. Oggi sto agendo solo per giustizia”.

“Alonso ha sempre negato, ma è impossibile che fosse all’oscuro di tutto quello che è avvenuto durante il GP di Singapore del 2008”, ha proseguito il pilota brasiliano, sconfitto da Lewis Hamilton ad Interlagos per appena un punto. “Non ho nulla da dire a Hamilton, non è una causa contro di lui. Probabilmente sarebbe l’unico a perderci da tutta questa situazione, ma finora ci ha solo guadagnato. A perderci sono sempre stato io”.