F1 | Mick Schumacher spera di tornare a tempo pieno in Formula 1

La stagione 2024 vedrà Mick Schumacher impegnato su due fronti ben distinti: lato Formula 1, dove continuerà ad essere pilota di riserva in Mercedes, e lato WEC dove avrà la possibilità di partecipare con l’Alpine nella categoria Hypercar. Intervistato da Formula.1com il tedesco ha discusso del suo ultimo anno, dove ha lavorato alle spalle della coppia titolare della squadra della Stella formata da Lewis Hamilton e da George Russell, dopo il mancato prolungamento contrattuale con la Haas a fine 2022 e la contemporanea chiusura dell’esperienza in Ferrari.

“Il nuovo ruolo è molto diverso rispetto a quello che ho avuto negli ultimi due anni – ha dichiarato Schumi jr – In generale ho solo cercato di integrarmi nella squadra e di imparare il più possibile per allargare un po’ i miei orizzonti rispetto a quello che ho avuto negli ultimi due anni, proprio per essere pronto per saltare nell’abitacolo”.

Il tedesco ha poi ricordato la fine del suo rapporto con la Haas che per sostituirlo ha puntato sul connazionale Nico Hulkenberg: “Tutto è successo piuttosto tardi. Mi è stato detto il giorno prima dell’inizio dell’ultimo fine settimana che non sarei stato in griglia nel 2023. Quindi è un po’ tardi per andare a cercare altri posti, non è stato il massimo. Abbiamo accettato l’opzione Mercedes: se non si fosse aperto qualche spiraglio avrei avuto qui uno spazio, ed è quello che abbiamo fatto ed è dove ci ritroviamo ora”.

Mick poi parlando del futuro, sempre legato alla Formula 1, ha detto: “Purtroppo molti contratti sono pluriennali, per il prossimo anno non c’è stata una vera e propria apertura. È difficile trovare uno spazio, ma per il 2025 ci sono molte più opportunità che potremo vedere. Manterrò legami molto stretti con la Formula 1 e spero che questo mi permetterà anche di dimostrare a me stesso e al popolo della Formula 1 che merito ancora una possibilità ai vertici del motorsport e che appartengo a questo posto“.