F1 | Piastri vince, Verstappen campione del mondo: gli highlights della Sprint in Qatar [VIDEO]

F1 GP Qatar highlights Sprint – Vi riportiamo i momenti più belli della Sprint valida per il Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una gara ben gestita, nonostante il poco grip alla partenza offerto dalla gomma media, rivelatasi poi la scelta vincente nel proseguo della mini-gara, Oscar Piastri si è aggiudicato la prima corsa del fine settimana, suggellando al meglio la pole position ottenuta nella qualifica Shoot-Out.

L’australiano della McLaren, al volante di una MCL60 estremamente competitiva, si è lasciato alle spalle Max Verstappen – matematicamente campione del mondo – e l’altra vettura inglese di Lando Norris, costretto a rincorrere a causa di una partenza non felice. Quarta piazza per George Russell, crollato sul finale a causa della gomma soft, seguito da Lewis Hamilton, Carlos Sainz e Alexander Albon, bravo a strappare dei punti in un week-end non semplice per la Williams. Ultimo piazzamento tra i top otto per Fernando Alonso, in pista con le soft per salvaguardare un set di medie in vista della coesa di quest’oggi. Appuntamento alle 19.00, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la partenza della gara vera e propria di questo round mondiale sul tracciato di Losail.