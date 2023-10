Formula 1 | AlphaTauri, Ricciardo e Tsunoda a caccia della zona punti in Messico

Formula 1 GP Messico AlphaTauri – Obiettivo zona punti per Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda nel prossimo Gran Premio del Messico, 19° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo il ritorno di Austin, l’australiano intende sfruttare al massimo le caratteristiche del pacchetto AT03 per garantirsi i primi punti di un finale di stagione comunque tribolato e caratterizzato dall’infortunio alla mano accusato a Zandvoort. Discorso diverso invece per il pilota giapponese, voglioso di confermare il piazzamento in top ten ottenuto negli Stati Uniti.

“Tornare a correre dopo l’incidente di fine agosto è stata una bella sensazione, resa ancora migliore dal farlo su una pista e in una città che mi adoro”, ha affermato l’australiano della Scuderia AlphaTauri. “È stato un bene poter confermare di essere fisicamente pronto a tornare. Me la sono goduta, anche se non è andato tutto liscio in pista, soprattutto in gara dove ho riportato dei danni che hanno compromesso la mia aerodinamica. In generale, però, sono convinto che per le gare che mancano, già dal weekend in Messico, potremo mirare alla zona punti”.

“Il tracciato è davvero unico nel suo genere. Per via dell’altitudine avremo davvero poca aderenza, questa è una pista in cui la macchina non sarà mai perfetta”, ha proseguito. “Non si ha mai la sensazione di avere un buon grip e così ci si deve accontentare di quel che si ha e affrontare tutto con una buona dose di pazienza. Mi piace qui, sia il posto che la pista, perché – come Austin – affrontiamo delle sfide uniche. Il primo settore è molto veloce e nelle prime curve e nella chicane, così come nella parte successiva, bisogna usare bene i cordoli. Se si aggrediscono, si perde tempo; se non si usano abbastanza, si perde tempo. Pur essendo una zona lenta da terza marcia, è davvero difficile affrontarla. L’atmosfera sul circuito è incredibile, direi che la drivers’ parade si profila come la migliore dell’anno, soprattutto nella sezione dello stadio, il boato è incredibile. Non c’è niente di simile da nessun’altra parte: la domenica pomeriggio in Messico è sicuramente una delizia”.

Qui le parole di Tsunoda: “Credo di poter considerare Austin una delle mie piste preferite, visto che sono arrivato a punti per il terzo anno di fila! Tutta la squadra, sia in pista che in factory, ha spinto al massimo e gli aggiornamenti sembrano funzionare: questo risultato è certamente una bella ricompensa per tutti. Non riuscivo a crederci quando, via radio, mi hanno detto che avrei fatto il giro più veloce all’ultimo passaggio. Non l’avevo mai fatto prima d’ora ed è stato fantastico ottenere quel punto aggiuntivo, oltre a essere nel posto giusto per ottenere ancora più punti in seguito alla squalifica di due vetture”.

“L’altitudine ha un grande impatto sul raffreddamento della vettura, quindi in Messico ci aspetta una gara difficile, soprattutto per freni e cooling del motore. Non sono preoccupato per l’affidabilità, perché finora la Honda ha fatto un ottimo lavoro sotto questo profilo e lo abbiamo già visto in una gara molto calda come quella del Qatar! Cambia leggermente l’approccio nel modo di guidare, perché la macchina dà sensazioni differenti: nonostante l’elevata deportanza, si comporta diversamente, ma so come gestirla. Per quanto riguarda la preparazione fisica, l’altitudine non è un problema. Mi piace il Messico e ho dei bei ricordi del passato. L’atmosfera è decisamente unica, soprattutto nel tratto del Foro Sol, dove si passa sotto la tribuna gremita di spettatori che ti circondano. È un posto caratteristico, spettacolare, e noi piloti possiamo sentire l’entusiasmo: una grande spinta in più!”.

