Formula 1 | AlphaTauri pronta ad approfittare delle variabili di Singapore

Formula 1 GP Singapore AlphaTauri – Liam Lawson e Yuki Tsunoda a caccia di risposte importanti nel prossimo Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo il passaggio a vuoto di Monza, giustificato da una vettura non adatta alle caratteristiche a basso carico del tracciato brianzolo, il team faentino vuole tornare a battagliare per le posizioni all’interno della top dieci, obiettivo quanto mai importante per muovere una classifica Costruttori fin qui deficitaria. Per Tsunoda, ricordiamo, sarà la terza stagione a Singapore, mentre per Lawson sarà il debutto assoluto sul tracciato asiatico al volante di una Formula 1.

“Monza non è andata come speravamo, ma il lato positivo è che fino al giorno della gara avevamo mostrato un ritmo incoraggiante, segno che abbiamo fatto progressi nelle ultime due gare”, ha affermato il giapponese. “Adesso ci stiamo dirigendo in Asia per due gare consecutive, partendo dal circuito cittadino di Singapore. Mi diverto molto a guidare lì e l’anno scorso sono riuscito a entrare in Q3 in condizioni complicate, visto che non avevamo potuto usare le gomme da asciutto fino all’ultimo momento a causa della pioggia iniziale”.

“In un circuito cittadino – e Singapore è un “vero” circuito cittadino, dato che si svolge su strade normalmente aperte al traffico – le condizioni del tracciato possono variare notevolmente da un anno all’altro e anche durante lo stesso weekend”, ha proseguito. “Bisogna adattarsi gradualmente e girare il più possibile per prendere confidenza. Le prove libere 1 saranno fondamentali per valutare le condizioni del tracciato e capire come si comporta la nostra monoposto. Quest’anno, ci sono state alcune modifiche al layout della pista, in particolare nel settore 3, dove alcune curve sono state modificate per rendere il tracciato ancora più spettacolare con nuove possibilità di sorpasso”.

Qui invece le impressioni di Lawson: “Mi sono sentito decisamente più a mio agio a Monza rispetto a Zandvoort, sebbene ci sia ancora tanto da imparare. Sentirsi a proprio agio su queste vetture può fare davvero la differenza. Dopo aver corso in due gare, sto iniziando a comprendere meglio le diverse mescole degli pneumatici, elemento cruciale. Monza, nel complesso, è stata positiva, pur essendo stato deludente terminare appena fuori dalla zona punti. Sono convinto che con una partenza migliore, il risultato poteva essere diverso. È comunque un’esperienza da cui trarre insegnamento, e sono carico per le prossime sfide”.

“L’anno scorso ero a Singapore in veste di pilota di riserva”, ha aggiunto. “Da piccolo, era il mio circuito preferito, forse per la magia della gara notturna. Nei videogiochi di Formula 1, ci correvo spesso. Ricordo le promesse di mio padre di portarmi a vedere il Gran Premio; purtroppo, non ci siamo mai riusciti. Ma quest’anno lui verrà con me a vivere l’emozione del circuito in notturna!”

“Sono consapevole della difficoltà fisica di questa gara. Anche con tutto l’allenamento possibile, affrontare la F1 in queste condizioni è una sfida impegnativa. Ci siamo preparati al meglio e l’anno scorso ho avuto un assaggio della routine del fine settimana notturno: un’esperienza davvero unica. Il vero adattamento sarà familiarizzare con il circuito, che conosco solo attraverso il simulatore. I circuiti cittadini sono tra i più complessi da imparare a memoria. Acquisire la fiducia nelle prime fasi del weekend non è facile, ma come a Monza, cercherò di girare il più possibile. Adoro i circuiti cittadini, come Monaco, quindi sono certo che mi divertirò anche a Singapore”, ha concluso.