F1 | Mercedes, Wolff loda la sportività di Hamilton

F1 Mercedes Wolff Hamilton – Intervistato dai media al termine dell’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Toto Wolff ha lodato la sportività di Lewis Hamilton con tutti i colleghi in griglia, precisando come l’inglese sia sempre pronto ad assumersi le proprie responsabilità a prescindere del risultato ottenuto. Una qualità importante, unica nel proprio genere, che secondo l’austriaco non è presente in tanti altri piloti presenti all’interno dello schieramento di partenza.

In particolare, Wolff si è focalizzato sullo scontro alla Seconda Variante tra l’inglese ed Oscar Piastri nell’ultimo GP a Monza, evidenziando come il sette volte campione del mondo – al termine della corsa – sia andato immediatamente a chiedere scusa al collega e abbia accettato senza controbattere la penalità di cinque secondi sul tempo totale di gara inflitta dai Commissari di Gara.

“Lewis è molto sportivo ed è l’unico in griglia ad ammettere l’errore anche in episodi come quello con Oscar Piastri a Monza”, ha affermato l’austriaco della Mercedes. “Questo tipo di sportività è ciò che dobbiamo ammirare in lui. Tutti gli altri si lamentano solo per non ricevere una penalità, mentre lui è pronto ad ammettere anche le proprie colpe. E’ qualcosa che apprezzo molto”.

