Formula 1 | AlphaTauri, Lawson confermato fino al completo recupero di Ricciardo

Formula 1 AlphaTauri Lawson – Dopo l’ottimo lavoro condotto a Zandvoort, teatro dell’ultimo Gran Premio d’Olanda di Formula 1, la Scuderia AlphaTauri ha confermato Liam Lawson al fianco di Yuki Tsunoda finché Daniel Ricciardo non avrà completato il proprio percorso di recupero dall’infortunio al polso.

Franz Tost e la Red Bull hanno promosso la performance mostrata dal neozelandese in Olanda, precisando come quest’ultimo sia riuscito a vedere la bandiera a scacchi nonostante delle condizioni estremamente difficili, dettate dal meteo ballerino che ha condizionato l’intero fine settimana di Zandvoort. Una prova importante che ha meritato la fiducia del management della Scuderia faentina. Lawson gareggerà sicuramente nel prossimo week-end di Monza, mentre non è chiaro se il suo impegno potrà estendersi anche al GP di Singapore in programma a fine settembre (il rientro di Ricciardo dovrebbe avvenire tra Marina Bay e il round successivo di Suzuka).

“Siamo lieti che l’intervento di Daniel sia andato bene e che ora sia sulla via del recupero”, recita il comunicato stampa diffuso sul sito ufficiale della Scuderia. “Speriamo di rivederlo in pista molto presto, ma fino a quando non sarà completamente in forma, possiamo confermare che Liam – che ha fatto un buon lavoro in circostanze difficili a Zandvoort – continuerà a guidare al fianco di Yuki, a partire dalla nostra gara di casa questo fine settimana a Monza”.