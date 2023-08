F1 | GP Monza: Ferrari in pista con la livrea speciale [FOTO]

In occasione del Gran Premio d’Italia che si disputerà questo fine settimana a Monza, la Scuderia Ferrari scenderà in pista con una livrea speciale. Saranno tantissimi i tifosi Ferraristi presenti sul circuito e proprio per questo motivo, il team di Maranello non vuole deludere le aspettative.

La livrea delle SF-23 avrà un tocco di giallo, uno dei colori storici dell’azienda già protagonista lo scorso anno in occasione del 75° anniversario della fondazione della Ferrari. Sulle monoposto ci sarà un riferimento che rimanda alla carrozzeria della 499P vincitrice della gara di durata più famosa del mondo, ovvero la banda gialla a forma di “V” che attraversa la carrozzeria della Hypercar. Questo riferimento, presente sul muso e sul cofano motore, legherà ancora di più due vetture che già sono accomunate da un elemento fondamentale, il Rosso Le Mans della livrea, che sulla SF-23 è in versione opaca, mentre è lucido sulla 499P. Anche i numeri di gara, il 16 e il 55, saranno in giallo sulle due monoposto, mentre le tute di Charles e Carlos, realizzate appositamente per questa occasione, avranno i tradizionali colori della Casa di Maranello.

Yellow is BACK! 😍 A special home Grand Prix deserves a special livery, right?! 🔥#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/r8Zzz1tEjx — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) August 29, 2023

