Formula 1 | Alonso salta il media day in Brasile per un’infezione intestinale

Formula 1 Aston Martin Alonso – Fernando Alonso non parteciperà al media day del Gran Premio del Brasile a causa di un’infezione intestinale che richiede cure specialistiche. Aston Martin ha confermato che il pilota spagnolo, già colpito da questa condizione prima del GP del Messico, è rientrato in Europa per sottoporsi a ulteriori trattamenti, ritardando il suo arrivo in Brasile.

Alonso rallentato da problemi fisici

“Aston Martin Aramco Formula 1 Team conferma che Fernando Alonso non parteciperà alle attività del media day in Brasile,” ha dichiarato il team in un breve comunicato stampa diramato ieri pomeriggio. “Fernando ha sofferto di un’infezione intestinale prima del Gran Premio di Città del Messico. È tornato in Europa per un trattamento specialistico, il che ha posticipato i suoi piani di viaggio, ma garantirà che sia pronto per il weekend di gara.”

Aston Martin ha già predisposto il pilota di riserva Felipe Drugovich come sostituto nel caso in cui il due volte iridato incontri ulteriori difficoltà. L’attuale terza guida sarà presente in Brasile e si terrà pronto a intervenire, ovviamente se necessario. Nonostante il ritiro prematuro in Messico a causa di detriti nel condotto dei freni, l’iberico ha apprezzato il sostegno ricevuto all’interno del paddock. “Tanto affetto da tutti nel paddock questo weekend, molto rispetto. È stato bello sentire tutto questo e lo accolgo con piacere.”

Aston Martin a caccia di punti importanti

Guardando al Gran Premio del Brasile, Alonso si mostra fiducioso di poter ottenere una prestazione più forte dopo il weekend sfortunato di Città del Messico. “Spero in un risultato migliore. Innanzitutto, dobbiamo migliorare le prestazioni. È stato un weekend sfortunato, con una bandiera gialla in Q2 e i detriti nel condotto del freno anteriore. In Brasile, abbiamo lottato per il podio fino all’ultimo giro, quindi sono ragionevolmente fiducioso che andrà meglio.”