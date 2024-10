F1 | Giedo van der Garde critica la FIA: “Penalità troppo pesanti per Verstappen, manca coerenza”

F1 van der Garde FIA – Giedo van de Garde ha criticato le penalità assegnate a Max Verstappen durante il Gran Premio del Messico, definendole “eccessive” e incoerenti rispetto a sanzioni simili imposte in precedenza.

L’ex pilota della Caterham ha riconosciuto che il tre volte iridato ha avuto la sua parte di responsabilità nelle manovre contro Lando Norris, ma ha sostenuto che la sanzione avrebbe dovuto seguire il metro di giudizio adottato in gare recenti. “Onestamente, penso che la penalità sia stata semplicemente esagerata. Se fossero stati coerenti, avrebbero dato due penalità di cinque secondi, come accaduto ad Austin, e non ci sarebbe stata tutta questa polemica”.

Le penalità inflitte a Verstappen miravano a segnalare l’inaccettabilità di un certo tipo di guida aggressiva, ma van de Garde dubita che questo approccio avrà un effetto dissuasivo immediato sul pilota olandese. “Non so se questo cambierà le cose. Cosa succederà se Verstappen e Norris si troveranno di nuovo vicini? Siamo alla fase finale del campionato, mancano solo poche gare, quindi è tutto o niente.”

van der Garde ha infine sottolineato come, in una fase cruciale del campionato, la FIA debba mantenere una linea di giudizio costante per evitare incomprensioni e polemiche inutili. La differenza nelle penalità inflitte all’alfiere della Red Bull, rispetto a quelle precedenti, solleva dubbi sulla capacità dell’ente regolatore di garantire coerenza. Un aspetto fondamentale per assicurare equità in pista.