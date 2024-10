Formula 1 | Alonso non ha dubbi: “Newey può aiutarmi a battere altri record”

Formula 1 Alonso Newey – Fernando Alonso, due volte campione del mondo di Formula 1, continua a sfidare il tempo e la competizione con la stessa grinta che lo ha contraddistinto sin dal suo debutto. Dopo aver attraversato varie fasi della sua carriera, Alonso sembra ora aver trovato nella Aston Martin una nuova casa, capace di alimentare il suo sogno di raggiungere traguardi che sembravano ormai fuori portata.

Il recente arrivo di Adrian Newey, uno dei più brillanti ingegneri nella storia della Formula 1, ha dato nuovo slancio alle ambizioni del team britannico e a quelle del nativo di Oviedo. A 43 anni, l’iberico non solo detiene il record per il maggior numero di stagioni in Formula 1, ma vanta anche il primato del periodo più lungo tra due podi, un chiaro segnale della sua longevità agonistica. Tuttavia, il pilota spagnolo non sembra affatto intenzionato a fermarsi qui. Con l’ingresso di Newey nel team di Aston Martin, il due volte iridato vede l’opportunità di rilanciare il sogno che lo ha guidato sin dai suoi anni giovanili: diventare nuovamente campione del mondo.

Alonso guarda al futuro di Aston Martin con ottimismo

Un terzo titolo mondiale lo eleverebbe in un’élite ristrettissima di piloti, portandolo addirittura ad infrangere il record di Juan Manuel Fangio come campione più anziano della storia. Fangio vinse il suo quinto e ultimo titolo a 46 anni e con l’attuale livello di preparazione e forma fisica, l’ex Ferrari potrebbe seriamente avvicinarsi a questo traguardo. Anche una singola vittoria lo farebbe entrare nella storia come uno dei piloti più anziani a vincere una gara di Formula 1, ma il sogno del terzo mondiale sembra rimanere il motore principale della sua carriera.

Aston Martin, dal canto suo, ha mostrato di essere all’altezza della sfida. Il reclutamento aggressivo di figure di primo piano come Newey e Andy Cowell, insieme agli importanti investimenti nelle infrastrutture del team, conferma che la squadra è pronta a competere ai massimi livelli. “Passo dopo passo abbiamo tutto per celebrare la nostra prima vittoria in gara e, si spera, per lottare per il nostro primo campionato del mondo”, ha dichiarato, visibilmente fiducioso per il lavoro che sta portando Lawrence Stroll all’interno della factory di Silverstone.

Nonostante il suo contratto attuale scada nel 2026, Alonso ha già fatto sapere che non esclude di continuare oltre, magari in un ruolo manageriale o persino come pilota. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma con Newey al suo fianco, Fernando Alonso potrebbe davvero riscrivere la storia della Formula 1.

