F1 | Ferrari, Sainz: “Potrebbe arrivare un’altra vittoria entro fine anno”

Carlos Sainz ritiene che la Ferrari possa ambire a tornare sul gradino più alto del podio entro la fine della stagione. Lo spagnolo infatti ha sottolineato come la Rossa possa avere delle chance di essere competitiva per la vittoria su alcune piste, rispetto ad altre dove sulla carta la SF-24 potrebbe non avere il passo per reggere il confronto con McLaren e Red Bull.

Proprio la prossima pista, quella di Austin, dove il Circus tornerà in azione nel weekend del 20 ottobre dopo un mese di pausa, sarà un banco importante per la squadra del Cavallino chiamata a mostrare prestazioni di un certo tipo su un tracciato tecnico e permanente. Maranello è riduce da ottime gare, dove ha conquistato la vittoria a Monza e il podio di Baku con Charles Leclerc mentre a Singapore è stata condizionata da un sabato mediocre che ha inciso inevitabilmente sui risultati in gara.

Le ultime sei gare (e 3 Sprint Race) della stagione rappresentano anche quelle finali dell’esperienza in Ferrari di Carlos Sainz. Il pilota di Madrid, che in rosso farà spazio al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton come futuro compagno di squadra di Leclerc, dal prossimo anno sarà un nuovo driver della Williams dove farà coppia con Alexander Albon.

“Da qui alla fine dell’anno potrebbe arrivare una vittoria – ha dichiarato Sainz intervistato da AS – I circuiti più importanti del calendario sono Singapore (a Marina Bay la prestazione della Ferrari è stata limitata dagli errori commessi in qualifica, ndr) e Las Vegas, dove abbiamo la possibilità di lottare per la vittoria. Non significa che vinceremo, ma che saremo più vicini che ad Austin, in Brasile o ad Abu Dhabi”.

Sainz, completando la propria analisi, ha aggiunto: “Non significa nemmeno che vinceremo il Campionato del Mondo. La vettura più forte è la McLaren, che senza alcuni errori sarebbe già in fuga nel campionato. Abbiamo una possibilità di battere loro e la Red Bull, perché anche se non abbiamo la macchina più veloce, facciamo bene tutto il resto”.