Ferrari | Sainz costretto allo stop nelle libere 2 di Zandvoort per un problema al cambio

Ferrari F1 GP Olanda – Charles Leclerc ha concluso la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda con il nono miglior tempo, mentre Carlos Sainz si è classificato al 19° posto dopo essere stato costretto a interrompere anticipatamente il suo turno a causa di un problema al cambio. Entrambi i piloti hanno iniziato la sessione utilizzando pneumatici Medium: Leclerc ha registrato un tempo iniziale di 1’13″124, mentre Sainz ha segnato 1’13″108. Successivamente, Charles ha migliorato il suo crono scendendo a 1’12″670. Poco dopo, Carlos ha riscontrato un guasto al cambio che lo ha obbligato a terminare la sessione con soli sette giri all’attivo.

Leclerc è poi tornato in pista con gomme Soft, riuscendo a stabilire il suo miglior tempo in 1’11″443 nonostante abbia dovuto abortire il primo tentativo a causa del traffico. Nella seconda parte della sessione, il monegasco ha rimontato gli pneumatici Medium utilizzati in precedenza per simulare il passo gara. Questa scelta si è resa necessaria anche in previsione delle condizioni meteorologiche attese per domani, con il ritorno della pioggia che potrebbe impedire ulteriori preparativi per la gara di domenica, prevista con cielo sereno e temperature più basse. In totale, Charles ha completato 31 giri, portando il conteggio complessivo della squadra a 38 tornate.