F1 | Russell svetta, McLaren vola sul passo: gli highlights delle libere a Zandvoort [VIDEO]

F1 GP Olanda – Vi riportiamo i momenti più belli della sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, 14° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine di una giornata caratterizzata anche dall’umido, George Russell è riuscito a issarsi al comando della graduatoria generale dei tempi, lasciandosi alle spalle Oscar Piastri e l’altra Mercedes di Lewis Hamilton.

La W15 si è rivelata parecchio competitiva sul giro secco, mentre sul ritmo gara ha sofferto il confronto con la McLaren, apparsa ben più rapida specialmente con le gomme soft. Quarta posizione per Max Verstappen, apparso non a proprio agio con la Red Bull, seguito da Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Charles Leclerc e Alexander Albon. Appuntamento alle 12.30 di domani per la terza sessione di libere sul tracciato di Zandvoort, in Olanda.