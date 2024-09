Ferrari | Sainz: “Andiamo meglio in gara che in qualifica”

La Ferrari è certamente galvanizzata dalla bellissima vittoria di Monza. L’umore all’interno del garage rosso di Baku sembra essere molto alto, lo ha anche detto il team principal Frederic Vasseur in sede di presentazione del prossimo weekend. Nelle ultime tre edizioni in Azerbaijan, Leclerc ha conquistato sempre la pole position, senza però mai riuscire a vincere. Sull’argomento ha parlato anche Carlos Sainz: lo spagnolo, nel giovedì dedicato ai media ha asserito come la SF-24 vada meglio in gara che in qualifica, vedremo se sarà così anche in questa occasione.

“Sarebbe davvero un dato statistico molto significativo vedere Charles ottenere un’altra pole qui a Baku – ha detto Sainz. Charles ha già dimostrato di essere un vero esperto su questo circuito, e una pole position rappresenterebbe una grande opportunità per la squadra di puntare al podio o alla vittoria. Non so ancora se ci riusciremo, ma la cosa interessante è che quest’anno abbiamo mostrato un passo gara migliore rispetto alle qualifiche”.