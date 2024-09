F1 | Hamilton su Newey: “Non basta una sola persona per vincere”

La telenovela Newey si è conclusa in settimana con l’annuncio del suo passaggio in Aston Martin. A inizio stagione molti pensavano che il matrimonio tra il genio inglese e la Ferrari fosse possibile, per una serie infinita di ragioni: una di queste era rappresentata dalla presenza in rosso di Lewis Hamilton a partire dal 2025, un qualcosa che lo stesso sette volte campione del mondo non ha mai nascosto, chiamando di fatto Newey ogni volta che se ne parlava coi media. Nulla di tutto ciò è avvenuto, e la squadra di Silverstone adesso ha tutte le carte in regola per accrescere la sua competitività, anche se lo stesso Lewis non ha alcuna certezza in merito.

“Non saprei – ha detto Hamilton quando gli è stato chiesto se l’Aston Martin potrà diventare una seria candidata al titolo dal 2026. Newey ha fatto parte di tanti team che hanno costruito vetture che hanno vinto, quindi senza dubbio rappresenterà un valore aggiunto per loro, ma non basta spostare una persona per cambiare tutto da un giorno all’altro. Non è solo una persona a lavorare, ci sono tanti altri sullo sfondo che rendono Mercedes, Ferrari o Red Bull quello che sono, non si riduce mai tutto attorno a un singolo elemento, è un lavoro di squadra. Sarà interessante vedere come l’Aston si evolverà nel corso degli anni”.