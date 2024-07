F1 | McLaren, Norris primo nelle libere: “Siamo tutti molto vicini”

La McLaren continua a manifestarsi come la vettura più forte in pista. Lando Norris ha chiuso la giornata di prove libere in Ungheria davanti a tutti per quel che riguarda il giro secco. Anche sul passo gara, fatto con le gomme dure, il pilota britannico ha dimostrato di avere un gran bel ritmo, candidandosi come uno dei favoriti per la vittoria del Gran Premio di domenica. Vedremo se questa volta non ci saranno sbavature, né da parte sua né tantomeno della squadra, responsabile di almeno un paio di vittorie mancate nelle ultime settimane. Non è andata benissimo invece a Piastri, solo tredicesimo e con diversi problemi nella sessione pomeridiana.

“Nel complesso è stato un buon venerdì – ammette Norris. Abbiamo fatto dei passi avanti tra le due sessioni, e questo è sicuramente positivo, e il feeling con la macchina è piuttosto buono. L’aderenza sembra ancora un po’ bassa, quindi può essere complicato in alcuni punti, ma ci lavoreremo stasera per essere in una buona posizione in vista di domani e in occasione delle qualifiche, dato che in questo fine settimana le prestazioni di diverse monoposto sono molto vicine”.

“Una giornata dai due volti – ha detto Piastri. Nella prima sessione le cose sembravano andare bene, ma le PL2 sono state impegnative, quindi è importante capire il motivo per cui sia andata così. L’altra vettura sembrava veloce oggi, e questo è positivo per la squadra. Se riusciamo a risolvere i problemi avuti nel pomeriggio, allora dovremmo essere vicini ai primi con una buona qualifica”.