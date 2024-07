Ferrari | Giornata a due facce per Leclerc e Sainz in Ungheria

Ferrari F1 GP Ungheria – Il venerdì di prove libere del Gran Premio di Ungheria della Scuderia Ferrari HP è stato produttivo benché a due facce visto che è stato parzialmente compromesso da un’uscita di pista di Charles Leclerc nella seconda sessione che ha impedito al monegasco di far segnare un tempo significativo. Carlos Sainz, al contrario, ha avuto una giornata solida ottenendo il miglior tempo nel turno inaugurale e il terzo in quello del pomeriggio inoltrato. Ovviamente c’è ancora parecchio da fare prima di andare in qualifica (domani alle ore 16 CEST), ma per rifinire il lavoro ci sarà l’ultima sessione di libere in programma alle 12.30.

Ferrari, i riscontri nelle prime…

Nella prima sessione Charles e Carlos, su un asfalto ancora molto sporco, sono scesi in pista inizialmente con gomme Hard e sulla vettura numero 55 sono stati anche fissati dei rastrelli per effettuare alcune misurazioni. Nella fase centrale del turno su entrambe le SF-24 sono state montate gomme Soft con le quali sono stati ottenuti i tempi di riferimento. Carlos ha centrato 1’18”713, miglior tempo, Charles 1’19”011, terza prestazione assoluta. Nel finale entrambi hanno caricato carburante per girare in configurazione gara, Sainz con gomma Soft, Leclerc con le Hard. Nel complesso lo spagnolo ha completato 27 giri, due meno di Charles, per un totale di 56 tornate.

… e nelle seconde libere di Budapest

Nella sessione che ha preso il via alle 17 entrambe le Ferrari sono andate in pista con gomme Medium con le quali Leclerc ha stabilito un 1’19”286 destinato a rimanere il suo tempo di riferimento (valido per il 18° posto a fine turno). Charles è infatti finito contro le barriere in curva 4 dovendo abbandonare la vettura in pista dopo otto tornate costringendo la direzione gara a esporre la bandiera rossa. Alla ripresa Sainz è tornato in pista con gomme Soft ottenendo il terzo tempo 1’18”185. Negli ultimi venti minuti di tempo pista Carlos si è dedicato a girare con gomme Medium usate e carico di carburante. Per lui nel complesso 23 i giri completati.