Ferrari | Lode a Carlos Sainz: “Sono un uomo molto felice”

Terza vittoria in carriera per Carlos Sainz, che a Melbourne porta al trionfo la Ferrari dopo una gara condotta magistralmente e senza particolari problemi sin da quando ha sorpassato Verstappen, al secondo giro, il quale è stato poi costretto al ritiro per la rottura dei freni posteriori. Lo spagnolo, prossimo all’addio alla Scuderia di Maranello, ha vissuto dei momenti di alti e bassi clamorosi quest’anno, ma ha avuto la freddezza di portare la SF-24 al traguardo, davanti a tutti, nonostante la condizione fisica tutt’altro che ottimale. La doppietta con Leclerc è la ciliegina sulla torta di un weekend onestamente perfetto per la Ferrari.

“Sto bene, anche se gli ultimi giri sono stati un po’ lunghi – ammette Sainz a Sky. Mi è mancato un po’ di allenamento alla fine, e forse un po’ di forza ma è stata una gara molto pulita e ho potuto gestire le gomme e me stesso. Sono felicissimo ovviamente dopo quanto accaduto quest’anno, in generale: la vita è così, con la notizia del rinnovo mancato e ti prepari per la miglior stagione possibile, in Bahrain arriva il podio, inizia tutto bene, poi però ecco l’appendicite, non sai quando potrai tornare e se riuscirai ad essere forte e in forma e poi vinci a Melbourne. Vita difficile, ma bella, ora sono un uomo molto felice”.

Ferrari, Sainz: “Quando lavori alla grande, si può vincere”

“Quando fai le cose per bene e lavori alla grande, si può fare: noi abbiamo lavorato molto bene durante l’inverno, dando alla squadra delle indicazioni chiarissime su come e dove migliorare la monoposto e ne hanno costruita una che è decisamente più forte, ci permette di spingere di più e fare meno errori. Quando mi dai una macchina così bella posso portarla alla vittoria, questo è sicuro. Questo circuito si adatta a noi, lo abbiamo visto nel 2022 e anche lo scorso anno ero veloce in gara, ma è una vettura diversa, mi diverto a guidarla e dopo oggi ho potuto gestire le gomme come volevo, sorpassando Max all’inizio e mettendolo sotto pressione, quindi sì, è un gran passo avanti e sono molto felice di questo”.