Ferrari | Leclerc fatica più del previsto ma massimizza il risultato, impressiona il passo Mercedes

Quinta posizione per Charles Leclerc nel Gran Premio del Qatar. Il monegasco non poteva fare di più con la vettura a disposizione, viste le difficoltà di gestione delle gomme avute dalla Ferrari in gran parte di questa stagione. Impressiona il passo mostrato dalla Mercedes, non tanto quello della McLaren, aspettato evidentemente dalla Scuderia di Maranello. Il #16 quindi, ha di fatto massimizzato la situazione, non aveva il passo per fare meglio di così, e di questo può essere soddisfatto, specialmente in condizioni davvero estreme come quelle della gara di Losail.

“Abbiamo faticato più del previsto – ammette Leclerc in mixed zone. Specialmente in gara, nel secondo stint, avevamo delle medie che avevano già fatto due giri veloci nelle shoot-out, mentre altri team avevano solo un push su quella gomma, e questo ha fatto la differenza perché abbiamo avuto graining, perdendo tanto. Un peccato, in altri stint è andata meglio ma non al livello che ci aspettavamo, specialmente rispetto alla Mercedes e all’Aston Martin, mentre la McLaren ce l’aspettavamo così forte. L’Aston ha confermato le nostre previsioni, Mercedes volava: non avevo tante informazioni su Russell in radio, non so cosa abbia fatto per riuscire a starci davanti nonostante fosse finito in fondo al primo giro, ma è evidente che avesse un passo molto migliore del nostro”.