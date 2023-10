F1 | GP Qatar, dopo il titolo anche la vittoria in gara: il solito Verstappen mattatore anche a Losail

Nessun appagamento per Max Verstappen. Nonostante la matematica certezza del titolo, arrivata nella serata di ieri al termine della Sprint Race, anche nel Gran Premio del Qatar l’olandese non si è accontentato e ha pigiato il piede sull’acceleratore anche quest’oggi conquistando il quattordicesimo successo stagionale e il quarantanovesimo in carriera rispettivamente a due e quattro vittorie da Alain Prost e Sebastian Vettel. Il fresco tre volte campione del mondo ha dominato la scena dall’inizio alla fine, nonostante l’assalto finale delle due McLaren che hanno comunque concluso a qualche secondo dalla RB19 numero 1.

“Il primo stint ha deciso la mia gara, poi ho potuto gestire il passo facendo in modo che le gomme fossero nella giusta finestra – ha dichiarato Verstappen al termine della gara – Però Le McLaren erano veloci quest’oggi, ho dovuto spingere per vincere: è stata una gara difficile. È una stata delle mie cinque gare più dure”.

Verstappen, concludendo la propria analisi, ha aggiunto: “Ci godremo la vittoria del campionato del mondo, ma ci sono ancora delle gare da vincere. Se è stato divertente poter spingere avendo tre soste obbligatorie? Mi piacerebbe spingere il più possibile, progettiamo le macchine per andare il più forte ma oggi non siamo riusciti a sfruttare il nostro punto di forza perché siamo stati forzati con i pit stop. Vedremo in futuro cosa riusciremo a migliorare”.

