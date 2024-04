F1 | Verstappen mette la firma sulla prima Sprint Race del 2024

La prima Sprint Race del 2024 va a Max Verstappen. L’olandese ha infatti conquistato questa mattina il gradino più alto del podio nella gara di Shanghai. Il tre volte campione del mondo, partito dalla seconda fila in virtù del quarto tempo ottenuto ieri, ha recuperato posizioni dopo un inizio blando.

L’alfiere della Red Bull ha messo a segno i sorpassi decisivi della Sprint tra giro 7 e 9, dove ha messo la freccia sull’Aston Martin di Fernando Alonso e sulla Mercedes di Lewis Hamilton. Sopravanzato l’inglese, Verstappen è scappato via rifilando sul traguardo ben 13″ al futuro pilota della Ferrari.

“I primi giri sono stati frenetici – ha dichiarato Verstappen al termine della gara – Cosa significa questa sprint per la gara di domenica? Credo che prima ci siano le qualifiche per avere una buona posizione di partenza in vista di domani. Per domani non si può mai sapere, anche perché il vento cambia ogni giorno e questo rende la guida più difficile. Problemi con la batteria? Li ho avuti solamente nei primi due giri, una volta sistemati non ho avuto difficoltà”.