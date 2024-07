Ferrari | Leclerc durissimo: “Abbiamo buttato una gara nel cesso, stiamo vivendo un incubo”

Ennesima prestazione disarmante per la Ferrari, specialmente con Charles Leclerc. Dopo una buonissima partenza, il pilota monegasco ha anticipato troppo la sosta nel momento in cui è iniziato a piovere, montando le intermedie quando l’asfalto era ancora più asciutto che umido. L’acqua, secondo le informazioni ricevute, sarebbe dovuta arrivare poco dopo, e invece sono passati addirittura otto giri. A quel punto la gara del #16 è stata compromessa del tutto, doppiato dai primi, e una quattordicesima posizione finale davvero deludente. Negli ultimi quattro appuntamenti iridati, ovvero dopo la vittoria di Monaco, Charles ha conquistato solo dodici punti, comprendendo anche la Sprint Race di Zeltweg.

“E’ da quattro gare che viviamo un incubo – ammette Leclerc in mixed zone. Dobbiamo uscire: oggi purtroppo, dopo una bella partenza sentivo che pioveva tanto alla curva 15 e i ragazzi mi hanno detto che il giro dopo avrebbe piovuto forte, quindi mi sono detto che sì, era una scelta aggressiva, ma magari ce la facciamo. La pioggia poi non è arrivata prima di otto giri, a quel punto le gomme intermedie erano distrutte e quindi ci siamo dovuti fermare di nuovo, niente è andato bene oggi. La chiamata era azzardata, ma con le informazioni che mi erano state date non mi sembrava sbagliata, però i fatti dicono che ci siamo fermati solo noi o quasi, buttando la gara nel cesso. Dobbiamo analizzare il tutto e vedrò se con le informazioni che avevo avrei potuto fare una scelta migliore”.