F1 | Sainz: “Sappiamo dove abbiamo sbagliato, ora serve tempo in galleria del vento”

E’ tutto sommato soddisfatto Carlos Sainz per il quinto posto ottenuto a Silverstone. La Ferrari continua ad avere diversi problemi, e gli aggiornamenti di Barcellona sono stati di fatto bocciati. Stando alle parole dello spagnolo però, la squadra ha capito gli errori commessi, ma ci vorrà ovviamente tempo per poterli risolvere in galleria del vento e in fabbrica. Tornando alla sua prestazione di oggi, il madrileno ha fatto il massimo, e quando le condizioni meteo e dell’asfalto risultavano miste, era tra i più veloci in pista, mentre soffriva sull’asciutto e sul bagnato. Lo spagnolo comunque vede la luce in fondo al tunnel.

“I primi dieci/quindici giri prima dell’arrivo della pioggia sono stati come mi aspettavo – ha ammesso Sainz. Ho provato a tenere il DRS di Piastri ma erano troppo veloci. Ho provato comunque a stare lì con loro, ma poi è stata una delle gare migliori da quando sono in Ferrari, perché tutte le chiamate ai box sono state corrette. Mi dispiace di non essere stato così veloce, perché appena si bagnava la pista con le slick potevamo prendere Max, pensavo che il podio fosse possibile, ma con tutto asciutto o tutto bagnato non eravamo abbastanza veloci. La strada da percorrere Ac’è, abbiamo capito dove si è sbagliato, ora però serve un po’ di tempo in galleria del vento e a casa per sistemare un pacchetto nuovo che ci dia performance e tolga i problemi delle ultime gare”.