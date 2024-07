F1 | Hamilton: “Desideravo tantissimo vincere la mia ultima Silverstone con Mercedes”

Un tifo da stadio, un’autentica bolgia. La pista di Silverstone ha celebrato il ritorno alla vittoria del proprio beniamino, con Lewis Hamilton che ha riposato i propri piedi sul gradino più alto del podio a quasi tre anni di distanza dall’ultima volta. Il sette volte campione del mondo è stato protagonista di una gara molto consistente, alla quale ha dato la “sterzata” decisiva nel corso del giro 38 quando è rientrato ai box per montare le gomme soft anticipando di una tornata Lando Norris.

Scelta che si è rivelata azzeccata, con l’alfiere della Mercedes che ha conservato la leadership (Norris è rientrato in pista 2°, venendo successivamente sopravanzato dalla Red Bull di Max Verstappen) fino alla bandiera a scacchi. Hamilton non è riuscito a contenere l’emozione, per una vittoria dal sapore speciale arrivata dopo anni difficili.

“Non riesco a smettere di piangere – ha dichiarato Hamilton al termine della corsa – L’aspettavo dal 2021 e ogni giorno mi alzavo e cercavo di combattere, allenarmi e prepararmi a livello mentale per raggiungere questo obiettivo. Vincere il Gran Premio di Gran Bretagna, il mio ultimo con questo team, lo desidero tantissimo per tutto il duro lavoro che hanno fatto per me in questi lunghi anni. Sarò per sempre grato alla Mercedes e ai nostri partners, poi a questi incredibili tifosi. Non c’è una sensazione migliore che concludere in questo modo su questa pista”.

L’inglese, discutendo su questi difficili anni, ha detto: “Quando non si vince è dura per chiunque, però credo che la cosa importante sia continuare a rialzarsi e a stringere i denti anche quando pensi di aver raschiato il fondo. Ci sono state giornate dal 2021 in avanti dove pensavo di non essere più all’altezza e ritornare dove sono oggi. Però ciò che importa è aver avuto persone grandiose accanto a me e il team che mi ha sempre supportato, così come i miei tifosi che mi hanno sempre sostenuto. Ringrazio tutti loro”.