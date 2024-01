Formula 1 | Al via i lavori di ammodernamento di Monza

Monza si rifà il look. Lo storico tracciato brianzolo, perla del campionato di Formula 1 in mezzo a tanti circuiti di nuova concezione vuole farsi bello in vista del prossimo appuntamento mondiale del 30 agosto/1 settembre 2024. Sono iniziati quest’oggi i lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’autodromo, e al taglio del nastri c’era anche il numero uno del Circus, Stefano Domenicali. L’appalto è stato affidato alla Bacchi per un totale di 30 milioni di euro, e i lavori dovrebbero durare sei mesi. Tutto questo dopo le ripetute dichiarazioni proprio dell’ex team principal della Ferrari, il quale ha sempre ricordato a Monza, ma anche ad Imola, come si debba stare al passo con i tempi per rimanere a lungo nel calendario mondiale.

Tra le altre cose, sarà ottimizzato il sistema di smaltimento e raccolta delle acque sul rettilineo principale con opere idrauliche presenti lungo il tracciato. Saranno realizzate delle strade di accesso tra le postazioni dei commissari di percorso e la pista, e tornerà finalmente la ghiaia alla Prima Variante e alla Roggia. Ci saranno anche tanti lavori nei sottopassaggi per aiutare il pubblico a muoversi meglio, e questo è reso necessario viste le grandi difficoltà testimoniate negli ultimi anni, specialmente in condizioni di pioggia: tre verranno rifatti, uno verrà costruito da zero. L’ingresso di Vedano sarà rivisto e ci saranno nuovi percorsi pedonali, necessari visto il traffico non indifferente attorno al tracciato nel weekend di gara, un qualcosa che difficilmente vediamo negli circuiti europei nel corso della stagione.