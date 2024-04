F1 | Verstappen torna dominatore a Suzuka: “Strategia perfetta, non potevamo fare meglio”

Il ritiro di Melbourne è definitivamente alle spalle. La Red Bull e Max Verstappen sono tornati a recitare la voce grossa in pista a Suzuka dopo le difficoltà riscontrate nel precedente Gran Premio d’Australia. In Giappone, su un tracciato favorevole alle caratteristiche della RB20, non c’è stata storia con la scuderia di Milton Keynes e soprattutto con l’olandese che hanno dettato legge sia in qualifica che in gara.

Una corsa che ha visto autentico dominato il tre volte campione del mondo che ha agito indisturbato dalla partenza fino alla bandiera a scacchi. Un successo che permette così all’olandese di consolidare la propria leadership iridata, portando a tredici i punti di vantaggio dal compagno di squadra Sergio Perez.

“È stata una gran bella gara – ha dichiarato Verstappen al termine della gara – Il problema è stato in partenza, stare davanti, dopodiché la macchina è andata sempre meglio. Anche con le nuvole la pista è stata ancora più favorevole a noi, credo, abbiamo fatto tutto bene. La strategia ha funzionato alla perfezione e non potevamo fare meglio”.

Verstappen ha poi aggiunto: “Dopo quel piccolo imprevisto della scorsa gara siamo tornati davanti qui, nella gara di casa per la Honda. Fantastico vincere qui”.

L’olandese ha poi discusso anche del prossimo appuntamento in programma sulla pista di Shanghai tra due settimane: “Sarà un weekend frenetico come accade per quelli sprint, in Cina manchiamo da anni. Avremo solamente una sessione di libere a disposizione per trovare il ritmo e penso che sarà interessante”.