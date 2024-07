Ferrari | GP Ungheria, Sainz dopo le libere: “Siamo in una forma migliore”

La Ferrari è alla ricerca di una quadra dopo le ultime settimane molto complicato. Anche oggi, Carlos Sainz si è dimostrato come il pilota più in forma della Scuderia di Maranello, considerando il botto di Leclerc durante le PL2 e che ha pregiudicato sia il suo lavoro di giornata che quello della squadra Rossa. Lo spagnolo, terzo tempo per lui, è molto soddisfatto del suo lavoro, specialmente sul giro secco, mentre per quel che concerne il passo gara, la SF-24 è decisamente la quarta vettura in pista anche a Budapest, quantomeno dopo le due sessioni di oggi.

“Nel complesso è stato un venerdì positivo – ammette Sainz – che è qualcosa di particolarmente importante considerato quanto è complicato questo tracciato in termini di messa a punto. È stato anche significativo, viste le alte temperature che abbiamo trovato, poter provare tutti i tipi di mescola in condizioni così estreme. Abbiamo raccolto molti dati utili e sembra che questo fine settimana siamo in una forma migliore. Tuttavia è solo venerdì, quindi vediamo come vanno le cose domani”