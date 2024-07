Mercedes | Russell: “Red Bull e McLaren sono molto veloci”

La Mercedes viene da due vittorie consecutive, e in Ungheria sembra essere la terza forza al momento in pista, quantomeno dopo le due sessioni di prove libere di oggi a Budapest. George Russell ha chiuso in quinta posizione, a quasi quattro decimi dal miglior tempo di Norris. Il pilota britannico non ha quindi brillato sul giro secco, ma nella simulazione passo gara non ha affatto sfigurato con le gomme medie, non riuscendo ad essere al livello del connazionale della McLaren e delle Red Bull, ma confermando la bontà degli ultimi aggiornamenti portati sulla W15.

“In macchina le cose non sono andate male come mi aspettavo nonostante il caldo – ha detto Russell. Sono sicuro però che tanto cambierà durante la gara di domenica, e ai box i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro in condizioni difficili, con temperature che raggiungono i 35°C. Abbiamo fatto molti giri nei long run, raccogliendo molti dati utili e che verranno analizzati stasera. Ci aiuterà per scegliere la strategia per il weekend e indicare i miglioramenti che possiamo apportare in vista di domani. McLaren e Red Bull sembravano molto veloci, sappiamo di avere del terreno da recuperare. Non siamo molto competitivi con il caldo, quindi bisogna capirne il perché, ma speriamo di essere in top 5 domani”.