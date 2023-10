F1 | Yuki Tsunoda allontana i rumors sull’Aston Martin

Yuki Tsunoda pensa solamente all’AlphaTauri e di rimando all’universo Red Bull. Il giapponese, che nel weekend casalingo di Suzuka ha rinnovato il suo contratto con la scuderia di Faenza fino alla fine del 2024, ha allontanato le voci che lo vorrebbero al posto di Lance Stroll in Aston Martin.

Il canadese, protagonista di prestazioni non certo eccelse che lo hanno portato ad un visibile nervosismo come accaduto nell’ultimo appuntamento in Qatar, è al centro di rumors riguardanti il suo futuro e uno dei piloti che potrebbe sostituirlo sarebbe proprio Tsunoda. Ma l’alfiere del team emiliano ha stoppato qualsiasi tipo di voce legata al mercato, rimarcando la sua fedeltà all’AlphaTauri/Red Bull.

“Non voglio che la Red Bull fraintenda e pensi che io sia concentrato a firmare con l’ASton Martin o qualcosa del genere – ha dichiarato Tsunoda, citato da RacingNews365 – Sono un pilota dell’Alpha Tauri, sono con la Red Bull da quando avevo 18 anni. Sono solamente focalizzato sul fare bene per la Red Bull non per l’Aston Martin”.

Parlando di Honda, che fino al 2025 resterà al fianco della Red Bull ma dal 2026 fornirà i motori proprio all’Aston Martin, Tsunoda ha aggiunto: “Non so come stanno andando le conversazioni tra Honda e Red Bull. Penso che la Honda voglia che un pilota giapponese abbia successo. Ovviamente sarebbe una fortuna se lavorassimo ancora insieme e raggiungessimo il successo, ma alla fine a loro non importa. Questo è quello che mi piace davvero della Honda, a loro non importa in quale squadra ti trovi. Non penso che si concentrino davvero sull’Aston Martin o altro. Si stanno concentrando solo sul pilota, sullo stesso Yuki Tsunoda e sul supporto per rendermi un pilota di successo”.