F1 | Wurz: “Discuteremo dell’incidente tra Verstappen e Norris a Silverstone”

Il presidente del sindacato dei piloti di Formula 1, ha dichiarato che l’incidente tra Max Verstappen e Lando Norris durante il Gran Premio d’Austria, sarà discusso durante la riunione GPDA a Silverstone, prima del GP di Gran Bretagna. Al termine della gara, il team principal della McLaren Andrea Stella, aveva espresso il suo punto di vista, ritenendo che sta alla FIA reprimere più duramente il comportamento in pista di Verstappen per evitare il ripetersi della controversa battaglia per il titolo del 2021 tra l’olandese e Lewis Hamilton.

“Capisco cosa intende -ha detto Alex Wurz a motorsport-magazin.com- ed è chiaro che dovremo parlarne. Ma vorrei mettere in guardia contro troppe regole in più. Non dovremmo dividere ogni combattimento in virgole e punti. Poi lo sport diventa troppo governato dalle regole e dalle descrizioni delle situazioni. Torno sempre a dire: lasciateli correre. È esattamente quello che il pubblico vuole vedere. Si può vedere che i piloti possono anche diventare scontrosi o accaldati, ma alla fine vince chi riesce a mantenere la testa più fredda. La prossima volta, entrambi penseranno un po’ di più alla necessità di raggiungere il traguardo. Ma tutta questa faccenda ha una storia ed è tutt’altro che finita. Avrei preferito che avessero lottato duramente insieme nei giri successivi, ma si sono toccati, quindi ora abbiamo abbastanza di cui discutere”.